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Зак Лоу: «Может, стоит уже выпустить форму «Лейкерс» с именем Джерами Гранта? Я, возможно, закажу комплект»

«Столько внимания было сосредоточено на Клэе Томпсоне, «Клипперс» и на «Лейкерс». Может, стоит уже выпустить форму «Лейкерс» с именем Джерами Гранта? Прямо сейчас.

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