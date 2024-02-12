The Hill: Байден назвал слова Трампа о НАТО ужасными и опасными

Нынешний президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выступил с критикой в адрес своего оппонента на приближающихся выборах, бывшего главы государства Дональда Трампа в связи с его заявлениями об отказе государств, входящих в состав НАТО, защищать друг друга.
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