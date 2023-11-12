Что происходит с ветпрепаратами в России

По новым отечественным технологиям хотят производить 30 процентов ветпрепаратов. Такие изменения в Федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства на 2017-2030 годы подготовил Минсельхоз.
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