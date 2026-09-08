Свердловская область отказалась от мусоросжигательного завода

В Свердловской области отказались от идеи создания мусоросжигательного производства, аналогичного тому, что уже действует в Подмосковье и рассматривалось для Нижнего Новгорода и Казани.
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