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Царьград

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Свердловская область отказалась от мусоросжигательного завода

Свердловская область отказалась от мусоросжигательного завода

В Свердловской области отказались от идеи создания мусоросжигательного производства, аналогичного тому, что уже действует в Подмосковье и рассматривалось для Нижнего Новгорода и Казани.

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