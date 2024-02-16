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Картина дня. Финансы

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Республиканский кандидат в американский конгресс: Киев не должен больше «ни цента» получить от США

Республиканский кандидат в американский конгресс: Киев не должен больше «ни цента» получить от США

США должны прекратить финансировать Украину, которая получает слишком много финансовой помощи, в том числе на те цели, которые не покрываются даже в самих Штатах, заявила РИА Новости республиканский кандидат в американский конгресс от штата Аризона Кэтлин Уинн.

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