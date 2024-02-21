Глава Генштаба прокомментировал взятие Авдеевки

Глава Генштаба Герасимов: ВС России взяли Авдеевку под контроль в короткие сроки Вооруженные силы (ВС) России в достаточно короткие сроки взяли под контроль город Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР).
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