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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хорватия вышла на Евро в 6-й раз подряд. Она стала второй в группе – после Турции

Хорватия вышла на Евро в 6-й раз подряд. Она стала второй в группе – после Турции

Сегодня команда Златко Далича одолела Армению (1:0) и обеспечила себе второе место в группе D. Хорватия финишировала с 16 очками, пропустив вперед только Турцию (17).

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