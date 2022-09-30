Нарколог предупредил об опасности алкоголя для пожилых

Нарколог Скрябин: в пожилом возрасте алкоголь грозит безболевым инфарктом и переломами Употребление алкоголя в пожилом возрасте грозит переломами, безболевым Нарколог Скрябин: в пожилом возрасте алкоголь грозит безболевым инфарктом и переломами Употребление алкоголя в пожилом возрасте грозит переломами, безболевым инфарктом и обезвоживанием, предупредил психиатр-нарколог высшей квалификационной категории, заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Валентин Скрябин.