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Нарколог предупредил об опасности алкоголя для пожилых

Нарколог предупредил об опасности алкоголя для пожилых

  Нарколог Скрябин: в пожилом возрасте алкоголь грозит безболевым инфарктом и переломами Употребление алкоголя в пожилом возрасте грозит переломами, безболевым  Нарколог Скрябин: в пожилом возрасте алкоголь грозит безболевым инфарктом и переломами Употребление алкоголя в пожилом возрасте грозит переломами, безболевым инфарктом и обезвоживанием, предупредил психиатр-нарколог высшей квалификационной категории, заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Валентин Скрябин.

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