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Мировое обозрение

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Четвёртый взрыв за день прогремел в украинском Днепропетровске

Четвёртый взрыв за день прогремел в украинском Днепропетровске

В Днепропетровске прогремел очередной взрыв — уже четвёртый за текущие сутки. О новых звуках, раздавшихся в городе, сообщает украинское издание «Общественное.

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