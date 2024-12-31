Сальдо: в новогоднюю ночь в Херсонской области введут комендантский час

В Херсонской области решено ввести комендантский час в новогоднюю ночь в связи с усилившимися обстрелами со стороны ВСУ и атаками украинских дронов, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии