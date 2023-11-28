Мы из Советског...
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Мы из Советского Союза

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Свежие комментарии

  • Жанна Чешева (Баранова)
    А можно попробовать перечитать. Возможно, не в тот возраст попали. У меня такое было с "Поднятой целиной", когда попа...Огонь, вода и мед...
  • владимир рябченко
    ПыСы. "войну и мир" так и не дочитал до конца... Видимо не мой форматОгонь, вода и мед...
  • владимир рябченко
    Великолепно поданная информация... поклон! особенно зацепило: "глава... плодовитой семьи"... видать не на материнский...Огонь, вода и мед...

Это нормально?

Это нормально?

Главный противник СВО в Екатеринбурге стал «советником» мэраЖурналист Владислав Постников вместе с газетой «Вечерние ведомости» являются рекордсменами по сумме штрафов за дискредитацию армии на Урале.

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Комментарии
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Vasily Golov
Москва при СССР.Лимита на иногородних.Органабор на рыбалку на Дальнем Востоке.Работать.Туда отбирали тех.кто нужен,а всех подряд.Сегодня вахтовый метод.Практически оргнабор.Пришла пора денонсации Соглашения о безвизовом режиме в странах СНГ.Однопутная дорога с без визой. В Россию.По данным миграционной службы МВД 50% прибывших в России не работать,Они нелегалы.Например.Прибыло 100 чел,купили патент на работу 50 чел,Что делают еще 50 чел из мигрантов?
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3 час.
Vasily Golov
Не стал,а был.
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3 час.
VG
Vasily Golov
Государственным символом Временного Областного Правительства Урала является его флаг, утверждённый постановлением №6 от 23 октября 1918 г. «О флаге области Урала»: ...признать двухцветный флаг, состоящий из двух горизонтальных полос – ярко-красной вверху и светло-зелёной внизу, как отличительный знак Области Урала.Административное деление: Фактически, ВОПУ не имела собственного территориального деления. Функцию по разделению территорий осуществляли уезды и волости, а также иные территориальные единицы бывшей Российской Империи.
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3 час.

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