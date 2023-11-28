Это нормально?

Vasily Golov

Москва при СССР.Лимита на иногородних.Органабор на рыбалку на Дальнем Востоке.Работать.Туда отбирали тех.кто нужен,а всех подряд.Сегодня вахтовый метод.Практически оргнабор.Пришла пора денонсации Соглашения о безвизовом режиме в странах СНГ.Однопутная дорога с без визой. В Россию.По данным миграционной службы МВД 50% прибывших в России не работать,Они нелегалы.Например.Прибыло 100 чел,купили патент на работу 50 чел,Что делают еще 50 чел из мигрантов?