"Воспользоваться отсутствием лидеров", - европейские политики решили, что у них появился шанс
Европейские политики как малые дети - честное слово.
Они на полном серьезе обсуждают "форточку возможностей", появившуюся у них, на площадке G20 в Индии, в связи с отказом посетить сие мероприятие главами Китая и России, чтобы склонить Глобальный юг на свою сторону.
Комментарии
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Писькин доктор правит Гейропой! Какие правители такой и результат.
ГАДЮШНИК всегда активно шевЕлится... Но противно смотреть на это.
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