Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту травмирования несовершеннолетнего в результате схода наледи в Кировской области

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области расследуется уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетнего в результате схода наледи по признакам преступления, предусмотренного ст.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии