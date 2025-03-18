Национальный архив США опубликовал документы об убийстве Джона Кеннеди

Национальный архив США опубликовал рассекреченные документы об убийстве 35-го президента Штатов Джона Кеннеди, его брата Роберта, а также знаменитого лидера движения за права чернокожих Мартина Лютера Кинга.
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