19 марта в нашем учреждении произошло приятное событие. Председатель Бобруйского городского Совета органов внутренних дел, подполковник милиции в запасе, Шмитиньш Андрей Павлович, наградил воспитателя дошкольного образования, Лапей Оксану Владимировну, орденом.
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