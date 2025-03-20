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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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ПРИЯТНОЕ СОБЫТИЕ.

ПРИЯТНОЕ СОБЫТИЕ.

19 марта в нашем учреждении произошло приятное событие. Председатель Бобруйского городского Совета органов внутренних дел, подполковник милиции в запасе, Шмитиньш Андрей Павлович, наградил воспитателя дошкольного образования, Лапей Оксану Владимировну, орденом.

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