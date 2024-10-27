Стояногло предложил Санду согласиться признать итоги второго тура выборов

Бывший генпрокурор Молдавии и кандидат в президенты страны Александр Стояногло предложил оппоненту по предвыборной кампании, действующему молдавскому лидеру Майе Санду признать итоги второго тура голосования.
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