Израиль увековечит память Голды Меир и создаст "Путь Левитов"

Правительство утвердило предложение премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра транспорта Мири Регев о присвоении участку шоссе 443 между развязкой Бен-Шемен и перекрестком Бейтуния / Гиват-Зеэв названия "Путь левитов имени Давида Леви" .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)