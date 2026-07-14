НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Московский комсомолец в Израиле

1 подписчик

Израиль увековечит память Голды Меир и создаст "Путь Левитов"

Израиль увековечит память Голды Меир и создаст "Путь Левитов"

Правительство утвердило предложение премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра транспорта Мири Регев о присвоении участку шоссе 443 между развязкой Бен-Шемен и перекрестком Бейтуния / Гиват-Зеэв названия "Путь левитов имени Давида Леви" .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии