Вассерман: сроки окончания спецоперации трудно спрогнозировать и вот почему

Политика как она есть

Известный российский интеллектуал, аналитик и консультант Анатолий Вассерман заявил, что пока трудно что-то сказать о конкретной дате окончания СВО, поскольку неизвестна степень готовности и вооруженность стран НАТО, заявляющих о возможном вступлении в российско-украинский конфликт.