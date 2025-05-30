Политика как он...
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Политика как она есть

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Вассерман: сроки окончания спецоперации трудно спрогнозировать и вот почему

Вассерман: сроки окончания спецоперации трудно спрогнозировать и вот почему

Известный российский интеллектуал, аналитик и консультант Анатолий Вассерман заявил, что пока трудно что-то сказать о конкретной дате окончания СВО, поскольку неизвестна степень готовности и вооруженность стран НАТО, заявляющих о возможном вступлении в российско-украинский конфликт.

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