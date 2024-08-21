Надёжные и крепкие: рейтинг автомобилей 2024 года для российских дорог Юлия ЧелкановаС каждым годом автопром предлагает всё больше моделей, но не все из них могут похвастаться надёжностью и устойчивостью к сложным условиям эксплуатации.
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