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Надёжные и крепкие: рейтинг автомобилей 2024 года для российских дорог

Надёжные и крепкие: рейтинг автомобилей 2024 года для российских дорог

Надёжные и крепкие: рейтинг автомобилей 2024 года для российских дорог Юлия ЧелкановаС каждым годом автопром предлагает всё больше моделей, но не все из них могут похвастаться надёжностью и устойчивостью к сложным условиям эксплуатации.

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