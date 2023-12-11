Враг кошмарит границу России танками: под атакой Белгородская и Брянская области - источник

ВСУ атаковали из танков Белгородскую и Брянскую область, сообщил источник.По информации SHOT, в минувшее воскресенье около четырёх часов вечера противник обстрелял из танков село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области.
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