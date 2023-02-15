Нерегулярный сон может увеличить риск развития атеросклероза на 33-40%

Нерегулярный сон увеличивает вероятность возникновения холестериновых бляшек в коронарной артерии, а также риск развития других проявлений атеросклероза на 33-40 процентов, говорится в сообщении Американской ассоциации изучения сердца (AHA).
Нерегулярный сон увеличивает вероятность возникновения холестериновых бляшек в коронарной артерии, а также риск развития других проявлений атеросклероза на 33-40 процентов, говорится в сообщении Американской ассоциации изучения сердца (AHA).
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