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Жить в России по законам шариата" – как вам такое? А они мечтают об этом

Жить в России по законам шариата" – как вам такое? А они мечтают об этом

Федеральное агентство по делам национальностей провело опрос среди мигрантов, в ходе которого выяснилось, что огромное число мигрантов, находящихся в России, не желают жить по законам нашей страны.

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