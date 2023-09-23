Федеральное агентство по делам национальностей провело опрос среди мигрантов, в ходе которого выяснилось, что огромное число мигрантов, находящихся в России, не желают жить по законам нашей страны.
Жить в России по законам шариата" – как вам такое? А они мечтают об этом
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Нургуль Калыгулова
ВЫЯВЛЯТЬ ВСЕХ НАРУШИТЕЛЕЙ МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ДЕПОРТИРОВАТЬ БЕЗ ПРАВА ВОЗВРАТА В РОССИЮ!
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1 час.
Нургуль Калыгулова
НЕ ВЛАДЕЕТ РУССКИМ ЯЗЫКОМ - НА РОДИНУ!
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1 час.
VG
Vasily Golov
Заставьте изменить закон о Российском гражданстве.Чтобы по решению суда лишать гражданства,если полностью или частично не исполняются клятвенные обязательства при получении гражданство либо за нарушения российского законодательства.
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1 час.
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