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Царьград

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Fennovoima разочарована решением арбитража по контракту с "Росатомом"

Fennovoima разочарована решением арбитража по контракту с "Росатомом"

Международный арбитраж признал незаконным разрыв Финляндией контракта с "Росатомом" на АЭС "Ханхикиви-1", вызывая разочарование у Fennovoima.

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