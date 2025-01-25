Педулла: Доннарумма не может прийти к соглашению с ПСЖ по новому контракту

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма может покинуть французский клуб. По информации журналиста Альфредо Педуллы, вратарь ведёт переговоры с клубом по продлению контракта, но стороны не могут найти компромисс.
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