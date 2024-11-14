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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Канисарес о Родри: «Он на уровне Бускетса. Какие-то качества у него лучше, в чем-то Серхио сильнее. Но в сегодняшнем футболе Родри превосходит его»

«Он достиг уровня Бускетса, в этом нет сомнений. У него есть качества, которые лучше, чем у Бускетса, так же как у Бускетса есть то, чего нет у Родри.

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