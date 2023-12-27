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Новосибирские ученые разработали самоочищающуюся ткань

Новосибирские ученые разработали самоочищающуюся ткань

В НГУ создали самоочищающуюся от бактерий ткань. Ученые Новосибирского государственного университета (НГУ) научились создавать ткани с фотоактивной пропиткой, от которой под воздействием света разрушаются органические вещества и микроорганизмы.

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