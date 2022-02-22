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Блинкен заявил об отсутствии смысла в запланированной встрече с Лавровым

Блинкен заявил об отсутствии смысла в запланированной встрече с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник, 22 февраля, сообщил об отмене встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, которая планировалась на 24 февраля, так как в условиях начавшегося «вторжения» на Украину она не имеет смысла.

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