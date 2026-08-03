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Жена Смолова рассказала о мужчине, крикнувшем на улице вслед ее мужу: «Это такая стыдобища»

Жена Смолова рассказала о мужчине, крикнувшем на улице вслед ее мужу: «Это такая стыдобища»

Карина Истомина, жена бывшего нападающего сборной России Федора Смолова, пожаловалась на неуместный комментарий прохожего на улице в адрес мужа, который напомнил о незабитом пенальти на ЧМ-2018 в четвертьфинале против Хорватии.

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