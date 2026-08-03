Жена Смолова рассказала о мужчине, крикнувшем на улице вслед ее мужу: «Это такая стыдобища»

Карина Истомина, жена бывшего нападающего сборной России Федора Смолова, пожаловалась на неуместный комментарий прохожего на улице в адрес мужа, который напомнил о незабитом пенальти на ЧМ-2018 в четвертьфинале против Хорватии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии