Юрий Ильинов

Российские войска взялись за Черниговскую область На протяжении нескольких месяцев украинские ДРГ регулярно создавали напряженность на различных участках госграницы между Черниговской областью Украины и Брянской областью России. Но, видимо, у российского командования лопнуло терпение. За последние сутки диверсионно-разведывательные группы ВС РФ, созданные из числа сил прикрытия российской госграницы, зашли в села Муравьи, Колос, Новоселовка и Гремяч в Черниговской области на стыке с Сумской областью. Об этом стало известно вечером 15 ноября из сообщений российских околовоенных пабликов, военкоров и мониторинговых ресурсов, и по состоянию на вечер 16 ноября ситуация не изменилась. Россияне зашли в села без всякого сопротивления со стороны украинских сил и установили в этих населенных пунктах флаги РФ. Эта местность оказалась брошенной ВСУ, но российские бойцы дальше не пошли и остались на месте, ограничившись проделанной работой. В ответ украинское командование не стало выдвигать крупные наземные подразделения для возвращения контроля, а лишь направило FPV-дроны, чтобы попытаться сбить установленные флаги РФ в селах. Возможно, ВСУ эта местность по каким-то причинам действительно не нужна, но ВС РФ «бесхозная» территория точно пригодится.