В сентябре 2026 года банки Пермского края выдали 2,38 тыс. автокредитов, что на 24,2% меньше, чем годом ранее, а доля отклонённых заявок достигла 67,2%.
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