Дело идёт к завершению украинского конфликта, — Кремль. «Не знаю, насколько мы приближаемся, но дело идёт к этому», — заявил помощник президента Юрий Ушаков, отвечая на вопрос о перспективах завершения войны.
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