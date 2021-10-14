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ВТБ увидел риски в законопроекте об электронных дубликатах документов

Законопроект, регулирующий хранение электронных дубликатов документов, в той редакции, в которой был внесен в Госдуму, не отвечает цели, которая изначально в него вкладывалась, — сократить затраты на хранение архивных бумажных документов, пишет РБК.

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