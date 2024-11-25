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Поддержка жителей Красноярского края и развитие экономики продолжатся

Поддержка жителей Красноярского края и развитие экономики продолжатся

Публичные слушания по вопросу «О краевом бюджете на 2025 год и плановый период 2026- 2027 годов» прошли с участием представителей государственной власти, местного самоуправления, экспертного сообщества, общественных организаций.

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