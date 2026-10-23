Yandex Cloud возвращает данные клиентам после масштабных сбоев Инженеры Yandex Cloud восстановили доступ к 90,47% данных, хранившихся на платформе до атак на дата-центры «Яндекса», сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым