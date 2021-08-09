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Девушки вид со спины

Девушки вид со спины

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Денис Ефремов
Девчонки супер...
Иван Михайлов
Сергей Шендо
тема анатомии не раскрыта.
Konstantin Петров
Они хоть говорящие? Или нижние полушария это все что у них есть?
Владимир Лисуков
Конечно, спин не видно, а отсвечивают круглые говорящие попки. Наверное, в поисках извращенцев.
Житель Земли Макаренков
Девушки…, со спины… . Так бы и написали: В центре кадра ЖОПЫ!
Владимир Минаков
А чо... И дамы прекрасные.... И попки - просто прелесть... по всему миру такую красоту собирали... Наверно, далеко не всех дам есть такое преимущество...
mark kapustin
Хорошенькие !!!
Алексей Вас
Раньше всматривались в глаза. А сейчас под хвост. Времена и нравы.
Konstantin Петров
Да уж. Раньше срам мыли, а теперь проветривают...........

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