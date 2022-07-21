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Чарльз Оливейра готов подраться с Алексом Волкановски на турнире в Бразилии в январе

Бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра сообщил, что настроен провести поединок с чемпионом полулегкого дивизиона Алексом Волкановски в январе.

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