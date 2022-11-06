Полицейские проверяют обстоятельства ДТП с пассажирским автобусом в Янино-1

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и врезался в бетонный отбойник. Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП с участием автобуса, которое произошло на Шоссейной улице в Красносельском районе в 23:45 5 ноября.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением и врезался в бетонный отбойник. Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП с участием автобуса, которое произошло на Шоссейной улице в Красносельском районе в 23:45 5 ноября.
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