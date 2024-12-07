В Верховной раде впервые призвали к аресту Зеленского и Ермака: "В первый день"

Депутат Верховной рады Александр Дубинский высказал мнение, что Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак должны быть арестованы сразу после заключения мирного соглашения по Украине, потому что именно они несут ответственность за конфликт.
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