Брак на 18 лет, развод с судами и жена друга: как на самом деле сложились семьи звезд «Реальных пацанов»

С момента премьеры первой серии «Реальных пацанов» прошло уже шестнадцать лет. За эти годы экранные пермяки успели не просто повзрослеть, но и прожить совершенно разные сценарии в реальной жизни: одни сохранили студенческие союзы на десятилетия, другие прошли через тяжелые разводы и суды, а кто-то нашел семейное счастье только в зрелые годы.