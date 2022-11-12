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Кевин Магнуссен будет бороться за победу в спринте: «Конечно! Я ведь гонщик, а еще я стартую с поула»

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен заявил, что постарается как можно лучше выступить в спринте перед Гран-при Сан-Паулу и не собирается сдавать позиции изначально более быстрым соперникам.

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