Россия и Монголия совместно контролируют природный очаг чумы на границе двух стран

Роспотребнадзор и Национальный центр зоонозных инфекций Монголии проводят совместную работу по контролю за природными очагами чумы и поддержанию стабильной эпидемиологической ситуации.
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