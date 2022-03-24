Букер и Таунс добрались до отметки 11 тысяч очков во время одного матча

Защитник «Финикса» Девин Букер и центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс оба добрались до отметки в 11 тысяч очков за карьеру во время матча между командами в среду.

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