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Эксперт Гуськова: США пытаются устранить «русский фактор» на территории Македонии

Эксперт Гуськова: США пытаются устранить «русский фактор» на территории Македонии

Авторы новой стратегии укрепления отношений Соединенных Штатов и Северной Македонии считают, что Россия и КНР противостоят западной интеграции региона.

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