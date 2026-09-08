Маргарита Симоньян узнала, победила ли она рак: результаты КТ

Вчера Маргарита Симоньян вчера поделилась, что не может с уверенностью говорить о своем будущем, так как все еще борется с раком.
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