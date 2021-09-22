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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Золото демонстрирует стабильную динамику

Золото демонстрирует стабильную динамику

Цены на золото стабилизировались в среду, поскольку инвесторы ожидали результатов заседания Федеральной резервной системы США и замечаний главы Джерома Пауэлла о сокращении масштабной поддержки экономЦены на золото стабилизировались в среду, поскольку инвесторы ожидали результатов заседания Федеральной резервной системы США и замечаний главы Джерома Пауэлла о сокращении масштабной поддержки экономики.

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