Золото демонстрирует стабильную динамику

Цены на золото стабилизировались в среду, поскольку инвесторы ожидали результатов заседания Федеральной резервной системы США и замечаний главы Джерома Пауэлла о сокращении масштабной поддержки экономЦены на золото стабилизировались в среду, поскольку инвесторы ожидали результатов заседания Федеральной резервной системы США и замечаний главы Джерома Пауэлла о сокращении масштабной поддержки экономики.