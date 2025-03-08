Электросамокаты будут изымать за долги: задолженность от 3 тысяч рублей

В Москве судебные приставы начали изымать электросамокаты за долги свыше 3 тысяч рублей. Это коснётся задолженностей по алиментам, штрафам и другим обязательствам перед физическими лицами и бюджетом Российской Федерации.
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