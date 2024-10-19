Боец в бою за Георгиевку в одиночку дал отпор ВСУ, прикрывая раненых

Штурмовик 150-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группы войск в ходе сражений за Георгиевку в одиночку сдерживал натиск атакующих сил ВСУ, защищая двоих раненых товарищей, находившихся без сознания после попадания противотанковой мины, как рассказал РИА Новости участник боя с позывным "Китаец".