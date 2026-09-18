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Регион 29

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Иностранца будут судить в Котласе за присвоение телефона и распространение интимных снимков

Иностранца будут судить в Котласе за присвоение телефона и распространение интимных снимков

По версии следствия, обвиняемый забрал телефон, который котлашанка передала ему во временное пользование, а позже опубликовал в соцсети ранее полученные от нее интимные фотографии.

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