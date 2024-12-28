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Матрос Алексеев из-под огня ВСУ вынес на себе сослуживцев и оказал им медпомощь

Матрос Алексеев из-под огня ВСУ вынес на себе сослуживцев и оказал им медпомощь

Ефрейтор Евгений Колосов, действуя в составе пулеметного расчета, обнаружил скрытые позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), с которых велся обстрел наступающих российских штурмовиков, подавил украинских военнослужащих.

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