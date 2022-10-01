Сын телеведущего и виджея Артура Цветкова, более известного как Арчи, получил повестку в армию.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Виджей Арчи рассказал о достойном воспитании сына и своей готовности к мобилизации 42-летний Арчи посетил военкомат вместе с сыном Глебом.